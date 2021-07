La Juventus lavora per il rinnovo di Dybala ma intanto arrivano delle dichiarazioni sul calciatore argentino e la presenza di Ronaldo

La Juventus lavora sul calciomercato e studia nuovi colpi per il futuro, ma intanto pensa anche a confermare alcuni elementi presenti. Per quanto riguarda Dybala, il suo contratto è in scadenza nel 2022 ma rispetto al passato c’è sempre più ottimismo riguardo il rinnovo che sembra essere più vicino. Tony Damascelli ha parlato dell’argentino ai microfoni di ‘Radio Radio’. Ecco le sue parole:

“Dybala è bravissimo a giocare a pallone, però ricordiamoci che siamo di fronte ad un professionista maturo che ha giocato 29 volte in nazionale e ha fatto 2 gol. Ci sarà un motivo. Lui, come carattere, ha bisogno di essere al centro. Nella Nazionale argentina non lo è, nella Juve, quando avrà via Cristiano Ronaldo, lo sarà. Secondo me, Chiesa vale di più di Dybala”.

Calciomercato Juventus, Damascelli su Dybala: “Ha bisogno di stare al centro”

Paulo Dybala dunque potrebbe restare alla Juventus, ma nonostante la permanenza potrebbe comunque rendere meno rispetto alle aspettative, così come dichiarato da Damascelli. Secondo i suoi dati infatti con Messi o Ronaldo in squadra le prestazioni non sono state strabilianti e potrebbe essere più letale quando è lui il leader di una squadra.

Nell’ultima annata Dybala non ha impressionato soprattutto per via degli infortuni, ieri è arrivato un nuovo stop in allenamento ma non dovrebbe essere nulla di importante.