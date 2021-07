Continua a essere uno degli argomenti più discussi quello del Pallone d’Oro: Zola incorona Jorginho rispetto a Messi

L’Italia ha compiuto una vera e propria impresa conquistando la vittoria di Euro 2020. Tra i protagonisti indiscussi della Nazionale italiana c’è sicuramente Jorginho, che in questa stagione è riuscito a vincere tutto il possibile in Europa, conquistando anche la Champions League con la maglia del Chelsea.

Dalla finale contro l’Inghilterra in poi il nome di Jorginho è stato spesso accostato alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro, ma a contenderglielo c’è uno che ne ha già vinti sei, ovvero Lionel Messi. A dire la sua su chi dovrebbe portare a casa il premio come miglior giocatore della scorsa stagione è Gianfranco Zola, uno che di Chelsea e calcio se ne intende molto. L’ex attaccante del Cagliari e dei ‘Blues’ ha già incoronato il proprio vincitore.

Pallone d’Oro, Gianfranco Zola sicuro: “Lo merita Jorginho”

Continua a far sognare l’Italia Jorginho, che dopo la conquista dell’Europeo continua a essere accostato alla vittoria del Pallone d’Oro. L’ultimo italiano a vincerlo fu Fabio Cannavaro, proprio dopo la vittoria del Mondiale nel 2006. Oggi il centrocampista azzurro se lo contende con Lionel Messi, ma Gianfranco Zola non ha dubbi.

Infatti, come riportato dal ‘The Sun’, Zola ha dichiarato: “Messi è un giocatore fantastico che per la prima volta ha fatto cose enormi con la propria nazionale. Sicuramente questo non cadrà nel dimenticatoio, però Jorginho lo meriterebbe. Dà un equilibrio pazzesco e detta il passo alle sue squadre. Sono stato fortunato ad averlo al Chelsea e so cosa fa sul campo”. Poi continua ribadendo quanto buono fatto dal centrocampista: “Lo meriterebbe, non solo perché le sue prestazioni sono state di indiscusso livello, ma anche perché le squadre in cui ha giocato sono state pazzesche. Deve essere preso in considerazione”.