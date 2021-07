Decisione che arriva a poche ore dalla partenza, con l’Inter che rinuncia alla tournée negli Stati Uniti: il motivo

Ogni anno durante il periodo di preparazione estiva l’Inter, come altri club, decidono di partecipare ad alcune tournée con altre squadre in giro per il mondo. I nerazzurri quest’anno sarebbero dovuti partire per gli Stati Uniti per la Florida Cup, ma poi il dietrofront. Infatti, come riportato da Calciomercato.it, la società interista ha annullato la partenza per l’America prevista per domani mattina. La spiegazione sarebbe quella di tutelare il gruppo squadra dal Covid. Dunque permanenza a Milano e niente Florida Cup per la squadra di Inzaghi.