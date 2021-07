La Juventus resta sempre alla finestra in vista della prossima stagione: rottura col Bayern, chiede un aumento folle!

Novità importanti in vista della prossima stagione. La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di spessore per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Saranno giorni intensi in casa bianconera per arrivare così a profili da urlo con particolare attenzione ai big d’Europa. Ci sarebbe una rottura con il Bayern Monaco da parte del top player che avrebbe richiesto un folle aumento alla società bavarese.

Calciomercato Juve, Goretzka verso la rottura con il Bayern

Secondo quanto riportato in anteprima da “Sport Bild” il centrocampista tedesco del Bayern Monaco, Leon Goretzka, avrebbe richiesto insieme al suo entourage al club bavarese uno stipendio annuo fino a 20 milioni di euro. In questo modo arriverebbe a guadagnare come Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Mueller e Leroy Sané. Proprio per questo modo la dirigenza tedesca non è d’accordo: l’offerta attuale dovrebbe aggirarsi tra i 10 ei 12 milioni di euro.

Così lo stesso Goretzka, in caso di mancato rinnovo con il Bayern Monaco, potrebbe liberarsi a parametro zero in vista della prossima stagione proprio com'è avvenuto con David Alaba, trasferitosi al Real Madrid. La Juventus resta alla finestra per la situazione del top player tedesco, pronto a cambiare anche aria in ottica futura.

