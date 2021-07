Svolta improvvisa per il post Cristiano Ronaldo: clamoroso dalla Spagna, Gareth Bale può arrivare gratis

L’annata appena conclusa ha visto l’addio di Pirlo ed il ritorno, a due anni dal divorzio, di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. L’allenatore livornese aspetta novità importanti ed in tal senso, buona parte del calciomercato estivo della società torinese passerà dal futuro di Cristiano Ronaldo. La permanenza del cinque volte Pallone d’Oro è tutt’altro che scontata, visto anche il contratto dell’asso portoghese in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Un addio che, dunque, è un’ipotesi che non è mai stata tanto d’attualità come adesso. In tal senso, dalla Spagna, rimbalza un clamoroso scenario direttamente da Madrid, sponda Real. I ‘Blancos’ starebbero trattando la rescissione (con buonuscita) di Gareth Bale. L’esterno gallese, già accostato l’anno scorso alla società torinese, non rientra nei piani di Ancelotti ed è in scadenza tra meno di un anno. Con Ronaldo che può dire addio, l’opzione che porta all’ex Tottenham rischia di diventare una pista concreta per la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Bale ‘gratis’: lo scenario

Gareth Bale alla Juventus, l’ultima ‘pazza’ idea che il calciomercato estivo può regalare alla squadra di Allegri. La ‘Vecchia Signora’ risparmierebbe, inoltre, anche sull’ingaggio del suo nuovo top player.

Se da un lato Ronaldo percepisce 31 milioni netti a stagione, per Bale si tratterebbe di ‘soli’ 15 milioni annui.

Nell’ultima stagione in prestito con la maglia del Tottenham, Bale ha collezionato 34 presenze tra campionato e coppe, con 16 reti e 3 assist vincenti all’attivo.