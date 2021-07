Stefano Sensi ha un amico speciale ed è don Roger Nkou Fils, prete che ha celebrato le nozze del calciatore dell’Inter e non solo

Non è stata una stagione particolarmente facile per Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter campione d’Italia sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Il centrocampista italiano, arrivato in nerazzurro nell’estate di calciomercato del 2019, dopo un inizio sfavillante con la casacca della Beneamata è stato falcidiato dai problemi muscolari.

C’è però un lato molto più felice di Sensi ed è quello privato. L’ex giocatore del Sassuolo è infatti convolato recentemente a nozze con la sua Giulia e, a celebrare le nozze, è stato il suo amico di infanzia don Roger Nkou Fils che ha parlato ai microfoni de Il Resto del Carlino: “Stefano e sua moglie mi hanno contattato qui in Germania per celebrare le loro nozze, siamo legatissimi da affetto ed amicizia“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Don Roger e l’amicizia con Stefano Sensi

Don Roger ha poi parlato del giovane Stefano calciatore: “Mi ricordo di lui agli inizi, lo conosco da quando aveva all’incirca 5 o 6 anni. Ho visto questo ragazzo crescere, prendeva parte alle partite che organizzavo ad Urbania e delle volte giocavamo insieme davanti a casa sua. Non sono sorpreso dalla sua carriera, se lo merita, era già un calciatore molto forte da bambino e da ragazzo”.