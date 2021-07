Porte girevoli al Verona, con l’ufficialità dell’addio di Marco Silvestri: arriva anche il comunicato su Montipò

Tanti cambiamenti in casa Verona in questa sessione estiva di calciomercato. Il club gialloblu è partita a rivoluzionare dall’allenatore, sostituendo da Ivan Juric, passato al Torino, con Eusebio Di Francesco. Dopo il tecnico si è passati alla rosa dei calciatori, con il cambio di protagonista tra i pali. Infatti Marco Silvestri, dopo il corteggiamento di alcuni top club italiani, è ufficialmente passato all’Udinese.

In queste ore è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club gialloblu che recita: “Verona – Hellas Verona FC comunica la cessione a titolo definitivo a Udinese Calcio del calciatore Marco Silvestri. Hellas Verona FC ringrazia Marco Silvestri per il contributo fornito nella sua lunga militanza in maglia gialloblù e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

Calciomercato Verona, addio a Silvestri: il comunicato ufficiale su Montipò

Il Verona dice ufficialmente addio a Marco Silvestri, portiere che vanta 115 presenze con i gialloblu e che dopo quattro anni vola all’Udinese. Per trovare l’erede dell’estremo difensore il club veronese ha deciso di guardare in Serie B, precisamente in casa Benevento.

Infatti dopo l’ufficialità dell’addio di Silvestri è arrivata anche quella dell’arrivo tra i pali di Lorenzo Montipò. L’estremo difensore classe 1996 arriva in prestito dal Benevento con obbligo di riscatto e l’ufficialità viene resa nota attraverso il comunicato che recita: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni da Benevento Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Montipò, 25enne portiere piemontese. Hellas Verona dà un caloroso benvenuto a Lorenzo Montipò, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra”.