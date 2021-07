Calciomercato Juventus, Real Madrid-Locatelli | C'è ottimismo

Il futuro di Manuel Locatelli è ancora tutto da definire: la Juventus è molto interessata ma si è parlato anche di Real Madrid

L’Euro 2020 di Manuel Locatelli è stato di altissimo livello e la Juventus in Italia è la squadra maggiormente interessata. La sensazione è che sia solo questione di tempo prima di chiudere, ma il Sassuolo, nella persona dell’ad Carnevali, spera in rilanci di altre squadre. Nello specifico, quelle provenienti dall’estero come l’Arsenal, ma non solo. Il portale spagnolo ‘TodoFichajes.com‘ riferisce che il club neroverde aspetta l’offerta del Real Madrid per Locatelli, per il quale avrebbe espresso apprezzamenti durante l’Europeo. Tuttavia, il Sassuolo avrebbe rimandato ogni tipo di trattativa alla fine della competizione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, pericolo Kessie | La decisione della società

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Scambio col Napoli: lo vuole Spalletti!

Juventus, Real su Locatelli: la situazione

Al momento, non risulta che Locatelli sia in orbita Real Madrid. La squadra estera principalmente interessata è l’Arsenal, ma la Juventus è in pole position. In più, è ottimista di chiudere la trattativa entro la fine del mese di luglio. Secondo ‘Calciomercato.it’, l’entourage di Dragusin non ha registrato contatti per l’eventuale inserimento nella trattativa per abbassare le pretese del Sassuolo. Le quali, dopo il grande Europeo, possono salire. Ma l’ottimismo della Juve persiste, in attesa di capire cosa succederà, con Allegri che vuole il centrocampista.