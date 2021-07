La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e spunta un retroscena sul centrocampo e l’obiettivo Locatelli

La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato e va a caccia di rinforzi per migliorare la propria rosa dopo l’annata deludente che si è conclusa con il quarto posto in Serie A. I bianconeri vorrebbero rinforzare soprattutto il centrocampo, che è sembrato il reparto più in difficoltà in questi mesi. L’obiettivo primario sembrerebbe Locatelli ma prima c’è stato un tentativo per un altro elemento di Serie A.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Caronni a ‘Top Calcio 24’, il nome principale sarebbe stato un altro: “Se la Juventus avesse avuto 35 milioni di euro cash, avrebbe preso Rodrigo de Paul. La questione Locatelli è bloccata sulla formula dell’affare e sulle modalità di pagamento del calciatore al Sassuolo“.

Calciomercato Juventus, Locatelli piano B: l’obiettivo primario era De Paul

La Juventus ora è concentrata quasi esclusivamente sul colpo Manuel Locatelli dal Sassuolo per provare a rinforzare il centrocampo, ma il classe 1998 non era l’obiettivo primario, come dichiarato dal giornalista Caronni. I bianconeri hanno seguito per diverso tempo De Paul ma non sono riusciti a superare l’offerta dell’Atletico Madrid che alla fine ha convinto l’Udinese.

Intanto anche l’affare Locatelli sembra bloccato e si vedrà nei prossimi giorni come trovare la soluzione inerente alla formula e la cifra.