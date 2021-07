Calciomercato Juve, occhi in Serie A | Tre possibili colpi a zero nel 2022!

Calciomercato Juve: occhi in Serie A anche sulle possibili occasioni a parametro zero nel 2022. I nomi e tutti i dettagli

Tra i protagonisti di questo calciomercato estivo ci sono anche i calciatori in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, il 30 giugno 2022. Da Dybala e Kessié a Brozovic: diversi big sono ancora in scadenza tra un anno con le rispettive squadre. Il numero 10 bianconero potrebbe presto rinnovare con la Juve, e anche il Milan sta accelerando per il prolungamento del proprio leader a centrocampo. Ma non solo. La lista dei calciatori di Serie A in scadenza nel 2022 è piuttosto lunga e non mancano le occasioni di mercato in vista della prossima stagione. Ecco tre possibili colpi a parametro zero per la Juventus nel 2022. Tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Roma, affare Cucurella: le ultime

Calciomercato Juve, da Romagnoli a Milenkovic | Occasioni a zero!

Un’importante occasione a zero in Serie A per i bianconeri e non solo è rappresentata da Nikola Milenkovic. Il contratto che lega il serbo alla Fiorentina scadrà nel 2022 e il difensore non sembra intenzionato a rinnovare con il club viola: su di lui c’è anche la Juve. La società di Commisso, in caso di mancato accordo, punterà a cedere il 26enne in questa finestra di mercato, ma non è escluso che Milenkovic possa lasciare Firenze a parametro zero. Cherubini è alla finestra, così come per Romagnoli. Anche il centrale del Milan è in scadenza al termine della prossima stagione ed è ormai relegato al ruolo di riserva nella squadra di Pioli, dietro a Kjaer e Tomori. Il suo futuro è così sempre più in bilico e lontano da Milano, e non è escluso che la Juve possa fare un tentativo con Raiola (suo agente) per portarlo a Torino a parametro zero. Infine, resta da monitorare anche la situazione di Brozovic. Il centrocampista croato non ha ancora rinnovato con l’Inter, ma a differenza di Milenkovic e Romagnoli sarà centrale anche nella nuova squadra di Inzaghi e con ogni probabilità un titolare indiscusso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rimpianto Donnarumma | Il retroscena

Il club nerazzurro ha rimandato la questione rinnovi ad inizio stagione e potrebbero esserci novità solo a fine mercato. In ogni caso, la dirigenza bianconera è vigile anche su Brozovic, che piace e tanto ad Allegri. Tre possibili colpi a zero, dunque, nel 2022. Staremo a vedere.