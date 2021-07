La Juventus ha sempre l’acquisto di un centrocampista come priorità sul calciomercato. Uno degli obiettivi principali, intanto, non sarebbe interessato alla corte del Psg.

Tornare ad alzare un trofeo importante è l’obiettivo numero uno in casa bianconera. La Juventus, per tornare a trionfare almeno in Serie A, ha bisogno di qualche innesto sul calciomercato che renda la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri più competitiva. Il reparto nevralgico è quello che necessita di maggiori interventi, sia per aumentarne la qualità che per sopperire all’iniziale assenza di Arthur, fuori per recuperare dall’intervento fino ad ottobre.

Per Pogba è United o Juventus | “Non è interessato ad andare al Psg”

Il ritorno a Torino, che scalderebbe i cuori di tutti i tifosi bianconeri, di Paul Pogba è uno dei possibili movimenti di calciomercato più intriganti dell’estate. Il calciatore francese ha un contratto in scadenza con il Manchester United e gradirebbe di vestire nuovamente il bianconero. Sarebbe arrivata un’offerta per lui dal Paris Saint-Germain, ma Pogba non sarebbe interessato a giocare in Francia.

🚨🔃 #Pogba update: #PSG IS interested in Pogba, but the 🇫🇷 midfielder has never considered this transfer. He can stay at #ManUtd (as I said yestarday), he can go to other teams (👀 #Juventus) but PSG NOT represent a solution he wants. 🐓⚽️ #Transfers #Calciomercato #EPL #Ligue1 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 17, 2021

Come riportato dal giornalista Rudy Galetti, infatti, a Pogba non sarebbe sgradita la permanenza in Premier League o la nuova avventura in bianconero.