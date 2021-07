Calciomercato Juventus, Locatelli per Allegri | La posizione del Sassuolo

La Juventus passa dagli affari in entrata sul calciomercato per Massimiliano Allegri. Il tecnico è alla ricerca di un centrocampista: le ultime su Manuel Locatelli

La Juventus va a caccia di nomi importanti sul calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Il focus dei bianconeri si concentra sul centrocampo, dove alcune pedine essenziali potrebbero cambiare nel prossimo futuro. Il nome di Manuel Locatelli resta in prima finale nelle dinamiche del club torinese.

La valutazione resta sui 40 milioni di euro e l’affondo potrebbe avvenire nelle prossime settimane, concretizzando un affare in piedi da tempo. Fabiana Della Valle, de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa. Il problema tra i club resta ancora la formula e il Sassuolo mantiene fermo il punto su un fattore in particolare. La giornalista sottolinea, infatti: “Il nodo è l’obbligo di riscatto. Carnevali lo chiede a prescindere, non subordinato a determinate condizioni”. Un punto chiaro nella trattativa che la Juventus dovrà cercare di sciogliere nel prossimo futuro per arrivare al calciatore.