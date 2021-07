In casa Juventus tiene sempre banco il futuro di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse partire, si penserebbe a Icardi come sostituto.

La Juventus è già al terzo giorno di ritiro, ma la squadra allenata da Massimiliano Allegri non ha ancora connotati precisi in attesa dei rientri dalle Nazionali e della fine del calciomercato. Il dossier più spinoso per i dirigenti bianconeri è quello legato al futuro di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse partire, gli scenari che si aprirebbero sarebbero molti.

“Allegri contento se Ronaldo resta, di più se parte” | Luca Momblano in diretta su Twitch

Il giornalista Luca Momblano, in diretta Twitch sul canale Juventibus ha parlato sia del caso Ronaldo sia di un’eventuale interessamento dei bianconeri per Icardi. Di seguito le sue parole: “Il Psg ha autorizzato Icardi a parlare anche con la Juventus tre settimane fa. Ronaldo? Allegri sarebbe contento di averlo in rosa, ancora di più se dovesse partire”, ha detto il giornalista.

“Preferirebbe una Juve senza il portoghese” ha poi proseguito Momblano, sottolineando che “nel frattempo, sta lavorando ai fianchi del calciatore per convincerlo a farlo giocare da centravanti, se dovesse restare”.