Calciomercato Juve, trattativa per Griezmann! La rivelazione

Antoine Griezmann è sempre più vicino a dire addio al Barcellona. Dopo gli acquisti top del club blaugrana, pronta la cessione: c’era anche la Juve!

Il Barcellona potrebbe mettere a segno una cessione eccellente con Antoine Griezmann. Il talentuoso giocatore francese, reduce anche da un deludente Europeo, sarebbe sul punto di dire addio al club blaugrana dopo gli acquisti di Aguero e Depay. In attacco ora c’è troppa concorrenza e così l’ex Atletico Madrid dirà quasi sicuramente addio a Koeman per un nuovo progetto entusiasmante della sua carriera.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, assalto a Barella e Juventus ko | Triplo colpo!

Calciomercato Juve, Griezmann idea per l’attacco di Allegri

E così ai microfoni di Juventibus è tornato a parlare il giornalista de “Il Corriere della Sera” Massimiliano Nerozzi che ha svelato: “La Juventus, fino a fine maggio, ha trattato Griezmann, nonostante le smentite. Era un giocatore prendibile”. Un colpo davvero interessante con il suo profilo accostato nuovamente all’Atletico con Simeone che lo accoglierebbe di nuovo a braccia aperte.

LEGGI ANCHE >>> Italia, ESCLUSIVO Antinelli: “Donnarumma da Pallone d’Oro. Vi racconto Vialli e l’incontro con Foden”

Il suo futuro sarà altrove con il Barcellona che ha puntato su altri nomi per rinforzare il reparto offensivo della compagine guidata da Koeman. Aguero e Depay andranno a formare così il tridente d’attacco con Lionel Messi, che rinnoverà per altri cinque anni con la società catalana finendo così la sua carriera nel suo club di sempre. Dopo il trionfo in Copa America la “Pulce”, ora in vacanza, non vede l’ora di rendere ufficiale il suo rinnovo contrattuale.

Così lo stesso allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, si aspetta dal mercato rinforzi importanti per quanto riguarda la rosa a sua disposizione dopo un anno da dimenticare completamente.