Il calciatore della Juventus, Arthur, si è sottoposto a un’operazione e tramite i social rivela la sua condizione

Comincia in salita la stagione della Juventus, che prima ancora di scendere in campo nella prima partita ufficiale, perde già un membro importante del centrocampo. Infatti Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina bianconera dopo due anni di pausa lontano dal calcio, dovrà fare a meno di Arthur per la prima parte di stagione. Il calciatore brasiliano si è sottoposto a un’operazione a tibia e perone per risolvere dei problemi che lo affliggono da tempo e per i prossimi tre mesi sarà out.

In queste ore il calciatore stesso ha voluto condividere un post sui social per aggiornare i suoi tifosi sull’esito dell’operazione e le sue condizione dopo di questa. Buone notizie che rassicurano i sostenitori bianconeri ma anche lo stesso Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Arthur rassicura tutti: post sui social e messaggio

Un’operazione per tornare al meglio a stagione già iniziata, questa è stata la decisione di Arthur e della Juventus in questi giorni. Il brasiliano dopo l’intervento a tibia e perone ha deciso di rassicurare tutti i suoi sostenitori con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram.

Nella descrizione del post il centrocampista afferma che l’operazione è andata bene, ironizzando con la frase “Tutto bene dal meccanico”, e ringrazia lo staff medico della Juventus e il dottor Piana. Infine dà appuntamento ai tifosi della Juventus in campo per dare il 100% nella prossima stagione, che però inizierà con qualche settimana di ritardo.