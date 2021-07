Calciomercato Juventus, Allegri vuole Kean | Pronto lo scambio

La Juventus potrebbe riaccogliere Moise Kean, profilo particolarmente gradito a Massimiliano Allegri: pronto lo scambio

La Juventus è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Molto dipenderà dalle situazioni contrattuali di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. I due hanno il contratto in scadenza l’anno prossimo, ma a prescindere l’allenatore bianconero vorrebbe un nuovo rinforzo, e si sta parlando molto di Moise Kean e del suo ritorno alla Juve dopo aver lasciato per andare all’Everton. Ha passato l’ultima stagione al PSG in prestito, dove però non è stato riscattato.

Juventus, scambio Kean-McKennie

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Tuttosport‘, la pista Juventus per Kean è molto viva. Il giocatore non rientra nei piani dell’Everton, che lo ha pagato quasi 30 milioni due anni fa. Per abbassare le richieste dei Toffees, che si aggirano sulle stesse cifre, potrebbe proporre uno scambio con Weston McKennie, che diventerebbe una riserva con Allegri. Dunque, la possibilità di essere inserito nello scambio non è da escludere, anche perché nessuno è incedibile. Lo scambio potrebbe esserci su una base di 30-35 milioni di euro.