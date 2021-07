Arriva la stangata dalla FIFA per lo Spezia, che non potrà fare operazioni di calciomercato per due anni: la risposta del club

Non arrivano belle notizie per lo Spezia, che in queste ore è stato stangato dalla FIFA che ha bloccato il calciomercato per quattro finestre a partire da gennaio 2022. Non si potranno dunque effettuare movimenti in entrata per due anni, a tal proposito è arrivata la risposta della società che ha dichiarato che presenterà ricorso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Pogba-Juventus: tutti i numeri sul possibile ritorno!

Spezia, mercato bloccato per quattro finestre. Parla il presidente: “Sorpresi dalla decisione, faremo ricorso”

Ecco le parole del presidente Philip Raymond Platek Jr: “Siamo sorpresi dalla decisione della FIFA di imporre al nostro club questo pesante divieto ai trasferimenti. La nuova proprietà non ha avuto alcun ruolo nelle presunte trasgressioni imputate allo Spezia Calcio e condanna fermamente qualsiasi sistema che includa il trasferimento illecito di minori”.

Ricorso: “Non posso commentare ulteriormente la vicenda a causa dei procedimenti legali in corso, ma vorrei rassicurare i nostri tifosi, dichiarando che faremo ricorso contro questa sentenza e prenderemo le misure opportune per garantire che la nostra squadra rimanga competitiva negli anni a venire”.