Ancora problemi in casa Juventus con il centrocampista brasiliano Arthur che si dovrà operare: così subito idea in Serie A per i bianconeri

Non finiscono i problemi per Arthur. Il centrocampista brasiliano della Juventus subito ha optato per l’operazione per risolvere la calcificazione della gamba destra. Subito andrà sotto i ferri per recuperare il prima possibile. In gruppo tornerà a settembre, ma dovrà aspettare tre mesi per rivederlo in campo e così sarà fuori anche dalla lista Champions per la prima parte di stagione. Il club bianconero dovrà tornare subito sul mercato per arrivare a profili interessanti per sopperire all’assenza del top player sudamericano, che ha tanta voglia di riscatto dopo anche la mancata qualificazione alla Copa America.

LEGGI ANCHE >>> Italia, ESCLUSIVO Antinelli: “Donnarumma da Pallone d’Oro. Vi racconto Vialli e l’incontro con Foden”

Calciomercato Juventus, Arthur fuori: ecco l’idea Rovella

Il rischio di stop forzato è cosa concreta per la Juventus, che starebbe pensando così ad un nuovo innesto immediato. Potrebbe così arrivare subito il giovane centrocampista di proprietà dei bianconeri, Nicolò Rovella, in prestito al Genoa per un’altra stagione dopo l’acquisto da parte della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il post Hakimi può arrivare dall’Olanda | I dettagli

L’idea sarebbe anche quello di riportarlo subito a Torino per colmare la lacuna di Arthur, per poi cederlo a gennaio nuovamente in prestito al club ligure. Al momento è soltanto un’ipotesi con la possibilità di vedere il centrocampista dell’Under 21 italiana già in casacca bianconera. Arthur sarà fuori almeno tre mesi da settembre e tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri soltanto a gennaio saltando così la prima parte di stagione.

Una rivoluzione improvvisa per rinforzare il centrocampo di Allegri, che è tornato a lavorare alla Continassa per riportare i bianconeri nei piani alti della classifica di Serie A.