Dopo Hakimi l’Inter potrebbe essere costretta a dar via un altro dei suoi big. L’indiziato numero uno rimane Lautaro Martinez. Sostituto in Serie A

Non possiamo escludere un altro grande addio all’Inter dopo quello di Achraf Hakimi. La società nerazzurra continua ad attraversare un momento complicato sul piano economico e per questo in caso di offerta importante per un altro dei suoi big potrebbe davvero arrivare il via libera. L’indiziato numero uno rimane Lautaro Martinez, fresco vincitore della Copa America e col quale si è ancora punto e a capo per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023. L’agente del classe ’97 Alejandro Camano, curiosità lo stesso del marocchino appena trasferitosi al Psg per 70 milioni bonus inclusi, ha respinto la proposta di 4,5+5 milioni più bonus anche perché spera di piazzarlo altrove già in questa sessione di calciomercato. Il ‘sogno’ è la Spagna, nello specifico il Barcellona, la realtà potrebbe portare invece dritto in Inghilterra. Occhio in particolare al Manchester City, che ancora non ha sostituito a dovere il ‘Kun’ Aguero. Per il cartellino dell’ex Racing, comunque, Marotta e soci vogliono almeno 70 milioni di euro, nel caso 60 di plusvalenza.

Chi al posto di Lautaro? Si può fare largo il nome di Vlahovic, che la Fiorentina non vuole vendere – anzi Commisso intende blindarlo con un nuovo contratto, l’attuale scade fra due anni – a meno di una proposta da 60 milioni. L’Inter potrebbe ‘sfruttare’ l’interesse dei viola per Sensi inserendo proprio l’umbro in una operazione da 40 milioni cash più appunto il cartellino (valutato intorno ai 20 milioni) del classe ’95 ex Sassuolo.

Calciomercato Inter, Vlahovic al posto di Lautaro: il serbo vuole una big

Vlahovic vuole lasciare la Fiorentina per approdare in una big dopo una stagione straordinaria nella quale è riuscito a mettere a segno la bellezza di 21 gol. L’Inter batterebbe una concorrenza ‘pesante’ che comprende pure Juventus e Milan.

A.R.