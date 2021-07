Calciomercato, l'Inter cede Lautaro | Scambio per Belotti

L’Inter potrebbe cedere Lautaro Martinez e puntare su Andrea Belotti: l’attaccante del Torino non è per niente vicino al rinnovo

L’Inter dopo aver ceduto Achraf Hakimi, potrebbe perdere un altro pezzo da novanta. Il maggior indiziato è Lautaro Martinez, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023. Su di lui ci sono le tre big spagnole: Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, che vorrebbero mettere le mani su ‘El Toro‘. E dunque Beppe Marotta deve cautelarsi, cercando l’eventuale nuovo partner per Romelu Lukaku. Uno degli indiziati sembra essere Andrea Belotti, che proprio come Lautaro è alle prese con grane contrattuali.

Inter, scambio per Belotti

Belotti ha il contratto in scadenza l’anno prossimo ed è reduce dalla vittoria di Euro 2020 con la maglia dell’Italia. Il centravanti del Torino difficilmente rinnoverà il proprio contratto, anche perché è desideroso di fare una nuova esperienza in una big. E qui subentra l’Inter se dovesse partire Lautaro. La valutazione del Gallo, senza rinnovo, si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Nell’operazione potrebbe rientrare Dimarco, al rientro dal prestito di Verona dove aveva proprio Juric, che apprezza molto il terzino sinistro. Valutato 10 milioni, andrebbe via con Perisic in squadra.