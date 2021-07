Il PSG di Mauricio Pochettino continua a cercare top player in giro per l’Europa: nel mirino c’è sempre Theo Hernandez, francese di proprietà del Milan

Sarà un PSG da urlo quello che vedremo nella prossima stagione sia nel campionato francese che in Champions League. Con Mauricio Pochettino alla guida di questo potenziale schiacciasassi, la squadra transalpina ha già concluso quattro colpi di assoluto livello: Gianluigi Donnarumma (svincolato dal Milan); Georginio Wijnaldum (svincolato dal Liverpool); Sergio Ramos (svincolato dal Real Madrid); Achraf Hakimi (prelevato dall’Inter). Quattro giocatori di livello assoluto che entreranno in un undici titolare già composto da campioni, basti pensare ai vari Neymar, Mbappe e Marquinhos.

Il PSG sembra quindi al momento la candidata più seria per la vittoria della Champions League nella prossima stagione, una vera e propria ossessione per la società francese che, soltanto nel 2020, ha raggiunto la finale nel mini torneo in Portogallo, ma è stata sconfitta dal super Bayern Monaco di Flick.

Calciomercato, il PSG guarda anche in casa Milan | I dettagli

Il PSG non è però intenzionato a fermarsi qui con gli acquisti. Nel mirino di Leonardo, dirigente della società parigina, sono infatti finiti due giocatori francesi con uno stretto collegamento col campionato italiano di Serie A: Paul Pogba e Theo Hernandez. Il primo, legatissimo alla Juventus, potrebbe lasciare il Manchester United in questa estate di calciomercato, mentre il secondo, punto fermo del Milan di Stefano Pioli, è molto felice in rossonero.

Il PSG, nella giornata di ieri, ha avanzato un’offerta per il cartellino di Theo Hernandez che si aggirava attorno ai 40 milioni di euro. Una bella cifra, ma non abbastanza per il Milan di Paolo Maldini. Attenzione però al rilancio di Leonardo che, sul piatto, potrebbe inserire 35 milioni di euro aggiungendo anche il cartellino di un esterno, stiamo parlando di Bernat, ex Bayern Monaco.