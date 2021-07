Calciomercato Juventus, Mattia De Sciglio verso il rientro con permanenza in bianconero: ci sarebbe già l’okay di Allegri

Dopo essersi ritagliato un’esperienza di tutto rispetto con la maglia del Lione, l’ex Milan Mattia De Sciglio è di rientro dal prestito in Ligue 1. Alla Juventus, il laterale italiano ritroverà il proprio mentore Massimiliano Allegri, che ben lo conosce dai tempi dell’avventura condivisa in rossonero. Ad oggi il calciatore non risulta essere sul mercato, anche se la società bianconera non disdegnerà dall’ascoltare eventuali offerte. Il Lione, in particolare, non sembra più interessato, dato che non ha esercitato il diritto di riscatto in suo favore, per conservare il cartellino dello stesso De Sciglio a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, PSG scatenato | Altro tentativo in Serie A!

Calciomercato Juventus, De Sciglio verso la permanenza: c’è il via libera di Allegri

Detto questo, il mercato odierno (complice anche le ingerenze dell’emergenza pandemica) impone una certa cautela in entrata e in uscita. Soprattutto per i grandi club. Laddove il budget non può permettere grandi acquisti, i rientri alla casa base possono trasformarsi in manna dal cielo. Specialmente se sulla panchina di una squadra come la Juventus torna un allenatore capace di esaltare anche gli elementi ‘in maggiore difficoltà’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, proposto il bomber | No dei bianconeri

Ragion per cui, attenzione al caso De Sciglio: come riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’ex Milan potrebbe essere riconfermato in bianconero la prossima stagione. Due i fattori che rischiano di rivelarsi decisivi: il benestare del suo mentore Massimiliano Allegri e la volontà della Juventus di non impattare troppo sul budget societario. Uno scenario che può essere insidiato solo in caso di offerte irrinunciabili da parte della dirigenza bianconera.