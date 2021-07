Calciomercato Juve: per il centrocampo rispunta anche il nome di Renato Sanches. Ipotesi di scambio in Ligue 1. Cifre e dettagli

Sono giorni decisivi per l’arrivo alla Juventus di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo può ora pensare al futuro dopo il trionfo ad Euro 2020 e dà la sua priorità al club bianconero. L’azzurro, infatti, vuole giocare a Torino e la Juve è intenzionata a stringere i tempi. In queste ore ci saranno nuovi contatti tra le due società per cercare di trovare un accordo definitivo. L’Arsenal ha già presentato un’offerta ufficiale al club neroverde e Cherubini è ora chiamato ad accelerare nella trattativa per superare il pressing dei ‘Gunners’. Ma non solo Locatelli. Nelle ultime ore si è tornato a parlare anche di Renato Sanches per il centrocampo bianconero. Il portoghese è assistito da Jorge Mendes, potente procuratore che dovrà presto decidere con la Juventus il futuro di Cristiano Ronaldo. Ecco l’ipotesi di scambio con il Lille. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juve, scambio per Renato Sanches | Cifre e dettagli

Dopo la difficile esperienza al Bayern Monaco, il talento portoghese classe 1997 si è rilanciata nel Lille, diventando uno dei protagonisti della cavalcata nella conquista della Ligue 1. L’ex Benfica si è anche confermato e ha nuovamente sorpreso ad Euro 2020, attirando su di sé le attenzioni di diverse big, Juventus compresa. Il 23enne è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 30 milioni di euro dal club francese. La dirigenza bianconera potrebbe così mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie, che sembra destinato al ruolo di riserva con Allegri e potrebbe essere sfruttato come pedina di scambio.

Anche l’americano ha raggiunto una valutazione di circa 30 milioni, e finirebbe in Francia con un eventuale scambio alla pari. Tuttavia, il Lille sembra intenzionato a monetizzare in caso di partenza di Renato Sanches e preferirebbe offerte cash. Occhi puntati, però, anche sul nome del portoghese in orbita Juventus.