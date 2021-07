Per rinforzare e puntellare il reparto offensivo, l’Inter vuole piazzare un colpo sul calciomercato. Uno dei nomi sul taccuino è una vecchia conoscenza di Inzaghi.

I dirigenti dell’Inter sono al lavoro sul calciomercato per cercare di prendere un attaccante in grado di integrare il reparto avanzato nerazzurro. Tenendo conto della necessità di rispettare i vincoli necessari per mettere in sicurezza i bilanci, Giuseppe Marotta ha in mente profili di giocatori pronti e importanti, ma non eccessivamente costosi. Tra tutti i nomi sul taccuino, ce n’è uno che piace molto all’ allenatore Simone Inzaghi, che ha già allenato il giocatore alla Lazio.

Keita chiesto all’Inter sul calciomercato da Inzaghi | Oggi il suo agente a Milano

Il candidato preferito dal tecnico piacentino sarebbe Keita Balde. Il calciatore, lo scorso anno in prestito alla Sampdoria, non rientra nei piani del Monaco, con cui ha un contratto in scadenza nel 2022, ed è sul mercato.

L’attaccante spagnolo ha ancora 26 anni e potrebbe rappresentare un investimento importante anche per il futuro dell’Inter, che, però, prima di chiudere la trattativa avrebbe bisogno di sfoltire il reparto vendendo Andrea Pinamonti, che ha diversi estimatori in Italia e all’estero. Oggi l’agente di Keita, Federico Pastorello, ha incontrato la dirigenza nerazzurra e al centro delle discussioni c’è stato proprio il suo assistito.

