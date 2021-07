Un’importante occasione di mercato per Juventus e Milan: il talento è pronto a cambiare squadra, c’è la proposta

Sarà un calciomercato all’insegna del cambiamento, per la Serie A. Dopo aver riaccolto personaggi di spicco in panchina, da Mourinho ad Allegri passando per Sarri, è adesso il momento di puntellare le rose in attesa che cominci la nuova stagione. Tra i profili che potrebbero interessare i club di Serie A potrebbe esseri anche Thilo Kehrer. Arrivato per 37 milioni di euro tre anni fa dallo Schalke 04, il destino del difensore potrebbe essere ‘già’ lontano da Parigi. L’approdo di Sergio Ramos, a cui il centrale tedesco ha ceduto il suo numero 4, spinge via da Parigi Kehrer. Il club di Al-Khelaifi, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Equipe‘ e ribadito da ‘Le10sport’, punterebbe a recuperare almeno 20 milioni di euro per il cartellino del talento 24enne. Un’occasione per i club europei in cerca di un centrale giovane, affidabile e con una buona esperienza internazionale. Il centrale nell’ultimo anno con i parigini ha collezionato, senza andare mai a rete e senza alcun assist, 33 presenze tra campionato e coppe e 1995′ in campo.

Calciomercato Juventus e Milan, addio PSG: spunta Kehrer

Alcuni intermediari avrebbero proposto il cartellino del classe 1996, in scadenza nel giugno 2023 con il PSG, a Juventus e Milan per l’attuale sessione di calciomercato. Kehrer, accostato già al Milan nei mesi scorsi, è destinato a salutare il club francese.

Il 24enne non rappresenta però una priorità per le due big italiane che dovrebbero cedere prima di pensare, eventualmente, all’acquisto del difensore di proprietà del PSG.

Situazione dunque in divenire, con Kehrer destinato a dire addio ai francesi nelle settimane a venire.