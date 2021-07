Calciomercato Milan, Insigne nel mirino | Maldini prova lo scambio

Il Milan è interessato a Lorenzo Insigne, che ha difficoltà a rinnovare il proprio contratto col Napoli: carta Rafael Leao

Il Milan è determinato a rinforzare il reparto offensivo. Non solo Olivier Giroud, Paolo Maldini cerca occasioni sul mercato e uno dei profili a cui è interessato è Lorenzo Insigne. Capitano del Napoli, è in scadenza di contratto nel 2022 e il rinnovo tarda ad arrivare: la trattativa sembra essere in fase di stallo, con De Laurentiis che vuole dare un taglio ai costi e agli ingaggi dei giocatori. D’altra parte, Insigne -divenuto Campione d’Europa con l’Italia– vuole almeno i 4,5-5 milioni attuali per prolungare l’accordo. Cosa che il presidente De Laurentiis non è disposto a garantire: infatti, preferirebbe dimezzare lo stipendio e spalmarlo su più anni.

Milan, Leao per arrivare a Insigne

Una situazione che porta il Milan a restare attento per piazzare l’offensiva al momento giusto. E la carta per arrivare a Insigne sarebbe Rafael Leao. Valutato circa 30 milioni di euro, il portoghese sembra aver fatto il proprio tempo a Milano. Maldini valuta il capitano del Napoli la stessa cifra del suo attaccante, vista la scadenza firmata nel 2022. Il rischio è che il club partenopeo si ritrovi il proprio capitano che andrà via a parametro zero. Intanto, De Laurentiis ha messo in chiaro che nessuno è incedibile.