Calciomercato Milan, Giroud e non solo | Triplo colpo!

Il Milan ha definito l’acquisto di Olivier Giroud, ma Maldini prenderà anche altri due giocatori in questa settimana

Il Milan si è messo al lavoro per decidere chi dovranno essere i prossimi arrivi della campagna acquisti estiva. Serve un attaccante per dare il cambio a Ibrahimovic, spesso alle prese con dei problemi fisici. Il principale indiziato è Olivier Giroud, seguito da tempo con Maldini che ha piazzato l’offensiva decisiva per portarselo a casa e dare un’alternativa in più a Stefano Pioli. Ma non solo. Dopo i riscatti di Tomori e Tonali e l’acquisto di Maignan, vanno rinforzate anche le fasce difensive e la trequarti offensiva. E il Milan potrebbe mettere a segno tre colpi in meno di una settimana.

Milan, arriva Giroud insieme ad altri due colpi

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘, questa settimana per il Milan arriveranno tre giocatori. Domani, Giroud arriverà in Italia per sostenere le visite mediche. Trovato dunque l’accordo per definire il tutto, così come il ritorno a San Siro di Brahim Diaz. Lo spagnolo ha già giocato con la maglia rossonera in prestito la scorsa stagione e dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Il terzo dovrebbe essere Fodé Ballo-Toure dal Monaco, terzino sinistro che sarà l’alternativa a Theo Hernandez.