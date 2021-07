Calciomercato Inter, bufera Joao Mario | La risposta allo Sporting

Il caso Joao Mario sta infiammando il calciomercato dell’Inter in questa fase. Il centrocampista è in procinto di passare al Benfica, ma lo Sporting non ci sta. Ora nuova risposta nerazzurra

Joao Mario non è mai riuscito a brillare in Italia con la maglia dell’Inter. La carriera del centrocampista portoghese sembrava in rampa di lancia, ma le sue prestazioni in nerazzurro hanno lasciato a desiderare. Il futuro per lui è in Portogallo, dove proseguirà certamente la sua carriera dopo la rescissione con l’Inter.

Ora il Benfica sembra a un passo, ma lo Sporting CP, da sempre legatissimo al centrocampista, non ci sta. Dopo il comunicato pubblicato dai portoghesi nel pomeriggio di oggi, ora è arrivata anche la risposta ufficiale dell’Inter: “FC Internazionale Milano ha preso conoscenza di quanto ha affermato agli organi di stampa lo Sporting Lisbona. Si tratta di dichiarazioni inaccettabili, gravissime e soprattutto prive di fondamento. La Società tutelerà la propria immagine e reputazione nelle sedi opportune”.