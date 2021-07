Ipotesi di scambio tra Inter e Juventus nella sessione estiva di calciomercato: i nerazzurri però spingono per il rinnovo

Calciomercato estivo che dopo la chiusura di Euro 2020 entra nel vivo. In Italia i club sono pronti a rinforzarsi per migliorare quanto fatto nella scorsa stagione e ovviamente in Serie A si ripropone la sfida tra Juventus e Inter. Dopo l’egemonia bianconera in cima alla classifica durata nove anni, i nerazzurri hanno interrotto la striscia di vittorie juventine vincendo l’ultimo scudetto. Ora però tra i due club si potrebbe aprire la strada di uno scambio a centrocampo.

Infatti da un’idea degli intermediari potrebbe prendere piede l’ipotesi di scambio tra Marcelo Brozovic e Weston McKennie. Il croato è uno dei punti fermi fondamentali della squadra nerazzurra, mentre lo statunitense arrivato lo scorso anno in bianconero è stato una vera rivelazione sia per quanto riguarda la qualità a centrocampo che in fase realizzativa, dove ha collezionato 6 gol in stagione. I piani dell’Inter però sembrerebbero essere molto diversi.

Calciomercato Inter, ipotesi scambio Brozovic-McKennie: i nerazzurri puntano al rinnovo

I piani a centrocampo di Inter e Juventus potrebbero incrociarsi, anche se tra i nerazzurri i piani sarebbero altri. L’ipotesi avanzata da alcuni intermediari sarebbe quella di uno scambio tra Marcelo Brozovic e Weston McKennie. Il croato è un giocatore che piace da tempo ai bianconeri, mentre lo statunitense è la sorpresa della stagione juventina.

Un’ipotesi che però sembrerebbe non interessare all’Inter, che riterrebbe Brozovic un punto centrale della squadra e vorrebbe puntare ancora su di lui. Così la priorità piuttosto che lo scambio sarebbe di rinnovare il contratto al croato vista la scadenza nel 2022. Dunque un’idea difficilmente concretizzabile vista la centralità di Brozovic nel progetto interista.