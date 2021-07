Una notte da Campioni d’Europa: gli azzurri sono sbarcati all’alba all’aeroporto di Fiumicino, questa mattina saranno ricevuti da Mattarella

Una finale conquistata con le unghie e con i denti. L’Italia ha superato ai rigori l’Inghilterra proprio a Wembley, la casa del calcio d’Oltremanica. Un super Donnarumma è riuscito ad ipnotizzare Saka sull’ultimo rigore, quello decisivo. Così Chiellini e compagni sono rientrati a Roma all’alba, mentre questa mattina saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Leggi anche –> Italia-Inghilterra, gol lampo di Shaw | Furia social su Di Lorenzo

Gioia, balli e tanto divertimento per gli uomini di Roberto Mancini, che ha realizzato qualcosa di storico con l’ultimo e unico Europeo conquistato nel 1968. Un trionfo meritato dopo gli ultimi anni di continue delusioni sotto la gestione Gian Piero Ventura. Con l’arrivo con il selezionatore tecnico di Jesi le dinamiche sono state completamente modificate: ora il giusto abbraccio con il calore della gente facendo sempre attenzione alla pandemia per Coronavirus. Un successo incredibile che ha fatto così esplodere milioni di italiani in giro per il mondo: quelli più felici saranno i migliaia di lavoratori che vivono proprio in Inghilterra.