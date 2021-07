Calciomercato Napoli, Paratici si muove per Insigne | I dettagli

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli tarda ad arrivare e per lui si sta muovendo Fabio Paratici, ds del Tottenham

Il Napoli è alle prese con una trattativa per il rinnovo molto spigolosa: quella del proprio capitano, Lorenzo Insigne. Diventato Campione d’Europa con l’Italia, dovrebbe discutere un nuovo accordo con Aurelio De Laurentiis, che ha già pubblicamente preso posizione: “Quel che sarà, sarà“. Insomma, una vera e propria patata bollente, considerando che è in scadenza nel 2022 e ha vari estimatori in giro per l’Europa. Tra queste c’è il Tottenham, che con l’arrivo di Paratici sta iniziando a guardare nel mercato italiano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due strade per Bernardeschi | Intreccio con Sarri

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, firma in settimana | Ci pensa Allegri: le cifre

Napoli, Paratici vuole Insigne

Con Fabio Paratici che ha sempre stimato Insigne già dai tempi della Juventus, nelle prossime settimane il Tottenham potrebbe provarci per il capitano del Napoli. Ritenuto il rinforzo giusto per dare una spinta diversa all’attacco, Insigne ha tra l’altro segnato due gol a Euro 2020 e con la vittoria contro l’Inghilterra, ha trovato anche la consacrazione a livello internazionale. Certo è che ci sarà un confronto con De Laurentiis per il futuro, con il club partenopeo che vorrebbe abbattere le spese e ridurre gli ingaggi. Difficilmente Insigne sarà della stessa idea. Il costo del giocatore si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.