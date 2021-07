Il Milan a caccia di rinforzi a centrocampo, ma un obiettivo rischia di sfumare: il Real Madrid pronto all’assalto se salta Mbappè

Il Milan è chiamato a fare mercato per rafforzare una rosa che è mancata di continuità nello scorso campionato. Gli addii di Donnarumma e Calhanoglu accelerano la necessità di nuovi colpi. Se in porta è stato già ufficializzato l’arrivo di Maignan, la società è ora a lavoro per trovare un degno sostituto del turco a centrocampo. Sono tanti i nomi accostati ai rossoneri, ma per un giocatore c’è da guardarsi dalla concorrenza del Real Madrid.

Il riferimento è a Mikkel Damsgaard, assoluto protagonista con la Danimarca ad ‘Euro 2020’. Il gol – seppur ininfluente – realizzato su punizione contro l’Inghilterra ha certificato un percorso di crescita iniziato sotto l’attenta guida di Claudio Ranieri alla Sampdoria. Classe 2000, il centrocampista ha chiuso con due gol e quattro assist l’ultima Serie A. Le prestazioni in Nazionale lo hanno portato sotto i riflettori, ed il Milan lo segue.

Damsgaard ha però un contratto con la Sampdoria sino al 2024 ed il presidente Ferrero non vuole certo regalare il suo talento. La richiesta è di almeno 40 milioni di Euro, cifra che ha rallentato l’entusiasmo del Milan e rilanciato le quotazioni del Real Madrid. Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, i ‘Blancos’ sono pronti a puntare sul danese.

Calciomercato Milan, il Real Madrid pensa a Damsgaard

Mikkel Damsgaard sarebbe il piano B di Carlo Ancelotti qualora il Real Madrid dovesse fallire l’assalto a Mbappè. I ruoli non sono gli stessi, ma i soldi risparmiati per il francese permetterebbero a Perez di poter investire su altri giocatori, tra i quali il danese. Un’offensiva spagnola non è quindi da escludere, con il ragazzo che ha già l’ok dell’esperto allenatore ex Napoli.