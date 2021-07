Per rinforzare il centrocampo la Juventus ha una lista di preferiti da prendere sul calciomercato. Uno degli obiettivi, però, piace al Real.

L’obiettivo da inseguire nel prossimo campionato, è per la Juventus quello di scucire lo scudetto dalle maglie nerazzurre. Per farlo c’è bisogno di rionforzare la rosa attraverso il calciomercato e a Torino la priorità è quella di portare a casa un centrocampista. Il reparto nevralgico nella scorsa stagione è apparso quello più in difficoltà e c’è bisogno di inserire in squadra un calciatore in grado di fare la differenza sin da subito. Sul taccuino dei dirigenti bianconeri ci sono diversi nomi, uno di questi è fortemente ricercato anche da altri club. Il Real Madrid su tutti.

Perez ci prova per Milinkovic-Savic | 60 milioni per soffiarlo alla Juventus

I madrileni sono a lavoro per puntellare il centrocampo da mettere a disposizione del mister Carlo Ancelotti e secondo Don Balon tra i nomi più gettonati per affiancare il trio Modric, Casemiro, Kroos, facendo respirare soprattutto il croato ormai non più giovanissimo, sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo sarebbe gradito a ‘Carletto’ e per lui Florentino Perez sarebbe disposto a mettere sul piatto 60 milioni di euro. Non dovesse andare in porto l’operazione, secondo il quotidiano spagnolo il Real proverebbe a recuperare al grande calcio James Rodriguez.

Il colombiano è stato allenato da Ancelotti lo scorso anno all’Everton, dove giocava in prestito, e piace al mister, ma rappresenterebbe un piano B e il vero obiettivo sarebbe quello di cederlo per fare cassa.

