La Juventus viene beffata dal Bayer Leverkusen per il giovane terzino olandese del Psg

La Juventus è a caccia di un terzino sinistro per sostituire Alex Sandro, ormai non più giovanissimo e nella lista dei possibili partenti. Sono diversi i giocatori che la società sta seguendo in quel ruolo, tra cui anche il giovanissimo classe 2000 olandese Mitchel Bakker. Il giovanissimo difensore del Paris Saint-Germain si è messo in mostra nel campionato francese, mettendo in mostra qualità molto interessanti che hanno colpito anche la ‘Vecchia Signora’. Proveniente dalla scuola dell’Ajax, ha fatto il salto nel Psg dove sotto la guida di Thomas Tuchel è riuscito a esprimersi al meglio ma con Pochettino non è riuscito a trovare la stessa continuità.

Calciomercato Juventus, Bakker va al Bayer Leverkusen

Bakker, però, non andrà alla Juventus. Il giovane terzino è stato acquistato dal Bayer Leverkusen. Manca solo l’annuncio ufficiale del club tedesco, ma, come riportato dal sito tedesco ‘ad.nl’, il giovane olandese firmerà un contratto quinquennale con il club della Bundesliga, nonostante avesse ancora un contratto con il Psg fino al 2023. Mino Raiola, agente dell’olandese, ha giocato un ruolo decisivo nella trattativa, indirizzando il giocatore verso il Leverkusen, a discapito della Juventus che adesso dovrà virare su altri obiettivi in quel ruolo.