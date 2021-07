Sembrerebbe non esserci più spazio per Miralem Pjanic al Barcellona: il bosniaco scaricato dalla dirigenza catalana

Un’estate fa Miralem Pjanic diventava un nuovo calciatore del Barcellona. Il bosniaco è stato inserito nello scambio tra la Juventus e il club catalano, con il passaggio in bianconero di Arthur. Il primo anno in Spagna però per il bosniaco non è stato dei migliori, con 30 presenze in stagione, ma mai da vero protagonista. Così la permanenza di Pjanic al Barcellona dopo solo un anno viene messa in discussione e il suo futuro sembrerebbe essere sempre più lontano dai colori blaugrana.

Per il bosniaco si è parlato anche di un ritorno in Italia, ma a mettere le cose in chiaro sembrerebbe essere proprio uno dei dirigenti catalani, ovvero Jaume Girò, che sembrerebbe scaricare definitivamente il centrocampista con le sue dichiarazioni.

Calciomercato, Girò dice addio a Pjanic: dichiarazioni al vetriolo

Il futuro di Miralem Pjanic sembrerebbe prendere una direzione sempre più diversa da quella spagnola. Infatti il bosniaco è uno dei principali giocatori additati per la stagione negativa del Barcellona. Anche Jaume Girò, che sarebbe dovuto essere vicepresidente di Laporta, ha lanciato una frecciatina a lui e altri calciatori blaugrana, scaricandoli definitivamente.

Come riporta ‘El Mundo Deportivo’, Girò ha affermato: “Se i giocatori amano il Barcellona devo sacrificarsi. Il monte ingaggi del Barcellona è insostenibile e la società cercherà di abbassarli”. Una frecciatina a quei giocatori che come il bosniaco prendono uno stipendio considerevole e non hanno rispettato le attese. Dunque si prospetta sempre più vicino l’addio al Barcellona dopo un solo anno per l’ex centrocampista della Juventus, che potrebbe anche rientrare in Serie A.