In attesa di Italia-Inghilterra, crescono i contagi e così anche il timore per la finale di questa sera: il punto

Una decisione che ha fatto storcere il naso. Il governo inglese ha dato il via libera, per la finale di Euro 2020, per uno stadio di Wembley praticamente pieno. La capienza dell’impianto sarà quindi occupata al 75% ma il vero problema, come registrato nelle ultime ore, è l’aumento copioso dei contagiati di Coronavirus. Si teme quanto accaduto oltre un anno fa con Atalanta-Valencia, una vera e propria bomba per la diffusione del Covid. Saranno circa 67mila i tifosi presenti sugli spalti di Wembley a dividersi quasi ogni settore dello stadio, per sostenere Italia e Inghilterra. Una gara importante e sentita, la finale che decreterà la squadra campione d’Europa. Il rischio però, con i crescenti contagi in Gran Bretagna (+30% con la giornata di ieri che ha registrato 32.367 nuovi casi.) La variante Delta rischia di mettere in ginocchio l’Inghilterra e non solo e la decisione di permettere l’ingresso ai tifosi, riempiendo quasi totalmente Wembley, è destinata a far discutere.

Italia-Inghilterra, paura Coronavirus: il punto

Nonostante i numeri allarmanti, il piano del Premier Boris Johnson. L’ingresso allo stadio, stando a quanto riportato da ‘Fanpage’, verrà riservato solo a chi ha compiuto il completo piano vaccinale da almeno due settimane e con un tampone risultato negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

Stephen Reicher, membro di un comitato scientifico di monitoraggio della pandemia, è sicuro che le misure adottate non siano sufficienti a garantire la sicurezza: “In questo momento il problema è il messaggio del governo che sembra suggerire che tutto sia passato. Negli spazi sovraffollati bisogna continuare ad indossare la mascherina“.

Paul Elliott, docente di epidemiologia all’Imperial College di Londra, come riportato da ‘FanPage’ sostiene uno scenario decisamente poco positivo: “E’ certamente possibile che dopo la finale si assista ad un aumento dei contagi, soprattutto tra i giovani maschi, che assistono in maggioranza a partite di calcio”.