Uno dei protagonisti della Coppa America finisce nel mirino di Inter e Roma: ecco la richiesta

Un mese e mezzo alla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e Inter e Roma guardano con interesse ai talenti protagonisti, tra Europeo e Coppa America. E proprio da questa seconda competizione che nerazzurri e giallorossi avrebbero posto nel mirino uno dei gioielli della Colombia. Secondo quanto riportato dalla radio colombiana ‘Antena 2’, le due società italiane sarebbero interessate al talento protagonista in Coppa America con la Colombia, Luis Diaz. Il forte laterale è sotto contratto con il Porto fino al 30 giugno 2024 con la società lusitana che non ha intenzione di fare sconti per il 24enne di Barrancas. Per Diaz, infatti, il Porto chiede il pagamento dell’intera clausola di rescissione, pari a circa 80 milioni di euro. Una cifra assolutamente fuori portate sia per l’Inter che per la Roma, durante l’attuale sessione di calciomercato.

Calciomercato Inter, intrigo Luis Diaz: servono 80 milioni

Arrivato dallo Junior FC (club di prima divisione colombiana) nell’estate 2019 per circa 7 milioni, adesso la valutazione di Diaz è schizzata alle stelle. Una trattativa complessa, quasi impossibile, per nerazzurri e giallorossi che al polivalente laterale avevano pensato in vista dell’imminente nuova stagione.

Con la maglia del Porto nell’ultimo anno, Luis Diaz ha collezionato 47 presenze tra campionato e coppe con ben 11 reti all’attivo e 6 assist vincenti.

Numeri che non hanno lasciato indifferenti Inter e Roma che tuttavia, a certe condizioni, non riusciranno a portare in Serie A il classe 1997.