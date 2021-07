La Rai ha scelto: ecco chi commenterà Italia-Inghilterra!

Arriva la decisione definitiva della Rai: ecco chi commenterà la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra

Arriva la decisione definitiva della Rai. L’emittente televisiva nazionale, dopo essersi vista costretta a rinunciare al telecronista Alberto Rimedio per la positività al Covid-19, ha scelto i commentatori per la finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra. Saranno il giornalista Stefano Bizzotto e l’ex calciatrice Katia Serra a svolgere l’incarico in quel di Wembley – come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ -, mentre Fabrizio Tumbarello dovrebbe sostituire Aurelio Capaldi nelle interviste.

I tifosi avrebbero preferito Bruno Pizzul e Francesco Repice, facendo anche partire una campagna social per lo storico telecronista friulano. Ma ciò non è bastato: la Rai ha scelto Stefano Bizzotto e Katia Serra.