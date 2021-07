“L’Inghilterra non mi fa paura”: per l’Italia al bando la scaramanzia

La finale di Euro 2020 si avvicina sempre di più e vedrà l’Italia come assoluta protagonista insieme all’Inghilterra. Arriva una grande carica di ottimismo per gli azzurri

Il percorso dell’Italia a Euro 2020 è stato costantemente carico di grinta, ambizione e talento. Gli azzurri, passo dopo passo, sono riusciti a conquistare la tanto sognata finale che vedrà la Nazionale di Roberto Mancini sfidare l’Inghilterra. Una partita attesissima e dai risvolti ignoti, ma sicuramente si tratterà di una partita molto equilibrata tra due squadre che hanno dimostrato di avere un gioco e una qualità non indifferente.

Le impressioni sul match di domani sera si moltiplicano nelle ultime ore e hanno visto tra i protagonisti anche Furio Focolari. Il noto giornalista ha parlato della partita ai microfoni di ‘Radio Radio’. Nel suo intervento ha sottolineato: “L’Inghilterra non mi fa paura”. Una carica non indifferente per l’Italia, in vista del match decisivo per assegnare la competizione.

Italia-Inghilterra, dalle parole di Focolari a quelle di Pistocchi

Meno sicuro delle capacità degli azzurri è, invece, Maurizio Pistocchi. Il giornalista ha sottolineato come l’Italia abbia bisogno di una grande prova per alzare la coppa. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Radio Crc’: “Italia-Inghilterra? Non sarà semplice, per noi, dal punto di vista delle letture, perché loro difendono a tre ma sono strutturati e veloci. All’Italia servirà una grande partita, superiore a quella vista con la Spagna”.