Calciomercato Juventus, niente Mancini per Allegri | Pista in Premier

La Juventus ragiona sulle piste da percorrere sul calciomercato, alla ricerca dei colpi giusti per Allegri. Il difensore si allontana sempre più dai bianconeri

L’ultima stagione è stata decisamente memorabile per Gianluca Mancini. Il difensore centrale della Roma, infatti, è riuscito a suon di ottime prestazioni a mettersi in mostra e non solo nella retroguardia di Fonseca. Si è imposto, infatti, come uno dei difensori centrali più profili in Europa, dominando per tempismo e nel gioco aereo.

Un calciatore prezioso per la Roma, ma che potrebbe vedere la sua carriera svoltare sul calciomercato nelle prossime settimane. Il centrale, infatti, è da tempo nel mirino della Juventus ed è stato accostato anche all’Inter, ma il suo futuro potrebbe proseguire all’estero, in caso di addio alla Roma.

Calciomercato Juventus, Mancini si allontana dall’Italia: pista in Premier

In caso di addio alla Roma, infatti, la pista più calda per Mancini sarebbe quella che lo porterebbe in Inghilterra, a vestire la maglia del Chelsea. I Blues sono in prima fila nel seguire gli sviluppi per il futuro del centrale e hanno scavalcato la Juventus e le altre pretendenti nella corsa al ragazzo. La valutazione del calciatore si attesta sui 30-35 milioni di euro.