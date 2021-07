Il Real Madrid ha bisogno di rinforzare la difesa. Ancelotti guarda in Italia e pensa a de Ligt: idea di scambio due per uno

Dopo l’addio di Sergio Ramos, il Real Madrid potrebbe dover rinunciare anche a Raphael Varane. Nella stessa estate quindi il club spagnolo perderebbe tutta la coppia di centrali titolari degli ultimi anni, e che tanto ha contribuito ai grandi successi dei ‘blancos’ soprattutto sotto la gestione Zidane. Il Manchester United fa infatti sul serio per Varane e spinge per averlo in questa finestra di calciomercato, mentre Ramos ha salutato a zero in direzione Parigi. Per rinforzare il reparto è arrivato nella capitale spagnola David Alaba ma in caso di partenza del collega francese non basterebbe, motivo per cui Carlo Ancelotti avrebbe messo gli occhi in Italia per la sua sostituzione. Il Real Madrid infatti tornerebbe alla carica per de Ligt. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, assalto a de Ligt: sul piatto due giocatori del Real Madrid

Ancelotti stregato da de Ligt che per la Juventus non è però cedibile nonostante le tante avances nei suoi confronti. Il Real ci potrebbe provare quindi con uno scambio clamoroso due per uno per provare a convincere il club di Agnelli a fare un sacrificio. Per arrivare al forte difensore olandese i ‘blancos’ metterebbero sul piatto sia il cartellino di Dani Ceballos che quello di Luka Jovic.

Il centrocampista spagnolo, di rientro dal prestito all’Arsenal, è a caccia di nuova sistemazione ed è un profilo gradito ad Allegri già da qualche stagione. Jovic invece è stato spesso e volentieri accostati a big di Serie A come Milan e appunto Juventus. Proposta sontuosa che la Juventus rifiuterebbe: de Ligt resta incedibile e centrale nel progetto. In caso di addio verrebbe presa in considerazione solo una proposta folle totalmente cash.