Italia-Inghilterra, Alberto Rimedio non commenterà la sfida di Wembley

Alberto Rimedio, telecronista Rai, non sarà la voce degli azzurri in occasione della finale di Euro 2020 fra Italia ed Inghilterra allo stadio di Wembley

La vittoria ai calci di rigore contro la Spagna di Luis Enrique ha lanciato l’Italia di Roberto Mancini alla finale di Euro 2020. Gli azzurri infatti, domenica sera nel meraviglioso Wembley di Londra sfideranno i padroni di casa dell’Inghilterra di Gareth Southgate in quello che sarà l’ultimo atto di questo bellissimo, intenso ed entusiasmante campionato europeo. Una competizione ricca di sorprese che ha visto le clamorose eliminazioni di Francia e Germania, la caduta del Belgio (proprio contro l’Italia) e la delusione dell’Olanda di De Boer dopo un gironcino da urlo.

Domenica 11 luglio si chiuderà questa bellissima competizione che ha riavvicinato il calcio alla gente dopo una stagione intera praticamente senza tifosi negli stadi, un’annata alla quale è mancato qualcosa e che nessuno di noi vuole più rivivere.

Italia-Inghilterra, Alberto Rimedio non commenterà gli azzurri

Il cammino degli azzurri è stato finora trionfale ed è partito dalla clamorosa delusione di San Siro contro la Svezia nell’ultima sfida valevole per le qualificazioni alla kermesse iridata in Russia nel 2018. Quella sera, in cabina di telecronaca per la Rai, c’era Alberto Rimedio che ha accompagnato gli azzurri da quell’evento nefasto fino alla semifinale con la Spagna.

Domenica sera però, a causa del contagio da Coronavirus proprio in Inghilterra, non sarà Alberto Rimedio a commentare la Nazionale italiana per la Rai. La voce del servizio pubblico italiano verrà sostituita.