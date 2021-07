La Juventus continua a lavorare in ottica futura per nuovi profili da acquistare: altri contatti col PSG per il top player

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione. Il ritorno di Massimiliano Allegri sarà decisivo anche sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore. La dirigenza torinese vorrebbe subito accontentare l’allenatore livornese, che ha scelto di tornare sulla panchina bianconera per tornare a splendere anche in campo europeo dopo le delusioni degli ultimi anni. Paul Pogba è stato accostato nuovamente con insistenza alla Juventus, ma attenzione alle sirene delle big d’Europa.

Calciomercato Juventus, Pogba verso l’addio: c’è il PSG

Come svelato da “RMC Sport” il centrocampista del Manchester United potrebbe accettare il lungo corteggiamento del Paris Saint-Germain, che ha intenzione di incrementare il tasso tecnico della rosa di Pochettino. La sua valutazione sarebbe meno agli 80 milioni di euro: i contatti tra il club francese e il giocatore sono già frequenti, mentre sono meno concreti quelli con il Manchester United.

Dopo gli innesti di Hakimi e Sergio Ramos, il PSG potrebbe mettere a segno ancora una volta un colpo da novanta in vista della prossima stagione. I francesi vogliono conquistare la Champions League visto che negli ultimi anni ci sono andati vicini spesso. Così la Juventus sarebbe sul punto di ricevere una nuova delusione virando così su altri obiettivi di mercato per rinforzare la zona centrale della formazione guidata da Allegri.

I prossimi giorni saranno decisivi per quanto riguarda il futuro di Pogba: il centrocampista francese potrebbe comunicare la sua scelta definitiva ai “Red Devils” dopo la delusione cocente agli Europei. Un altro colpo da urlo in casa PSG. La Juventus dovrà così cambiare obiettivo.