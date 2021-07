La Juventus intende regalare i primi colpi di calciomercato: possibile suggestione in casa Inter, ma i tifosi sono scettici

Continua il lavoro senza sosta della Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per regalare i primi colpi a Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese vuole riportare subito nuovamente in alto la compagine torinese dopo gli anni deludenti. Così il suo ritorno cambierà completamente anche le dinamiche che riguardano da vicino i prossimi innesti dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, idea Pinamonti: c’è anche Petagna, i tifosi non ci stanno

Sul taccuino della dirigenza bianconera, secondo quanto riporta ‘Leggo’, ci sarebbero diversi nomi per rinforzare l’attacco bianconero, come quelli di Pinamonti e Petagna, due riserve per utilizzarle soprattutto a partita in corso. I tifosi della Juventus, però, non ci stanno e subito hanno espresso il loro malcontento in caso di arrivo di uno tra i due attaccanti italiani.

La compagine bianconera è sempre molto attiva per arrivare a giocatori di assoluto valore, ma starebbe pensando anche a rincalzi utili in vista della prossima stagione. Allegri è convinto di incidere soprattutto a partita in corso con un ariete con le caratteristiche ‘alla Mandzukic‘, che è stato spesso decisivo durante la sua passata gestione alla Juventus.

I tifosi non sono contenti del possibile arrivo di Pinamonti o Petagna e sperano che ci siano scelte differenti rispetto alle ultime indiscrezioni di calciomercato. Una scelta importante in vista della prossima stagione per la Juventus, che vuole tornare ai fasti di un tempo dopo le cocenti delusioni anche in Champions League.