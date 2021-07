La Juventus vuole disfarsene, Raiola al lavoro tra Inghilterra e Germania. In Bundesliga possibile scambio con il figlio d’arte

La Juventus spera possa finire questa estate la sua avventura in maglia bianconera. Parliamo di Federico Bernardeschi, che ha giocato qualche scampolo di gara all’Europeo e con il contratto in scadenza a giugno 2022. Il classe ’94 nativo di Carrara non rientra nei piani futuri del club e di Massimiliano Allegri, ecco perché Raiola è all’opera per trovargli una nuova sistemazione. Nonostante sia reduce da due stagioni tutt’altro che esaltanti, l’ex Fiorentina vanta ancora degli estimatori tra Inghilterra e Germania. Il rilancio di potrebbe avvenire proprio in Bundesliga, dato che nelle ultime ore è tornata a circolare la voce di un interesse nei suoi confronti da parte del Borussia Moenchengladbach.

La società presieduta da Andrea Agnelli lo valuta 15-18 milioni di euro, ma è ovviamente aperta ad altre soluzioni come quella, per esempio, di uno scambio. Specie se l’operazione dovesse consentirle di portarsi a casa uno dei giocatori più di prospettiva della formazione teutonica.

A tal proposito occhio in particolare al figlio del grande ex juventino Lilian Thuram, ovvero Marcus, un ragazzone alto più di un metro e novanta che, guarda caso, è gestito sempre da Mino Raiola. Il classe ’97 francese, ma è nato a Parma dove il papà ha scritto pagine importanti, ha una valutazione di circa 26-28 milioni di euro, ciò significa che la Juve dovrebbe aggiungere 8-10 milioni nel caso volesse chiudere l’affare con dentro Bernardeschi.

Si tratterebbe comunque un esborso minimo, quindi di una operazione intelligente (con l’unico ostacolo vero rappresentato forse dallo stesso Bernardeschi, il quale non vorrebbe scendere sotto gli attuali 4 milioni di ingaggio) visto che Thuram è un profilo giovane e di grande prospettiva.

  



Calciomercato Juventus, Thuram jr grande colpo: i numeri dell’ultima stagione al Borussia

Cresciuto nel Sochaux, nella sua seconda e forse ultima stagione al M’Gladbach Thuram jr ha realizzato 11 gol e fornito ben 12 assist. Ad Allegri potrebbe far comodo perché con caratteristiche quasi del tutto differenti agli altri tre che compongono l’attuale attacco, Dybala, Morata e Cristiano Ronaldo.

