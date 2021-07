La Juventus a caccia di un centrocampista, ma un obiettivo rischia di sfumare in maniera definitiva: il Psg ha pronti 50 milioni

La Juventus lavora sul mercato per cercare di allestire una rosa che possa tornare a competere per il vertice sia in campionato che in Europa. Le risorse non abbondano, ma la società è pronta a sfruttare ogni occasione: i discorsi sono al momento bloccati dall’incertezza sul futuro di Cristiano Ronaldo, ma nomi nuovi arriveranno, soprattutto a centrocampo. Mister Allegri ha chiesto di intervenire soprattutto in mediana, anche se un obiettivo rischia già di sfumare.

Il riferimento è a Paul Pogba, da sempre nella lista della Juventus per riportarlo a Torino. Il centrocampista francese ha ancora un anno di contratto con il Manchester United, ma è pronto all’addio anticipato. L’Europeo non è andato come ci si aspettava, ma le qualità del giocatore restano indiscutibili. Mister Allegri lo considera, anche se la priorità è arrivare a Manuel Locatelli, con il Sassuolo che ha rimandato ogni discorso alla prossima settimana.

L’attesa rischia però di far sfumare altri obiettivi come, appunto, Pogba. Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, sul giocatore sarebbe forte l’interesse del Psg. Il club, dopo aver già provveduto agli acquisti di Hakimi, Wijnaldum, Ramos e Donnarumma, non sembra più volersi fermare. Il desiderio è completare il quadro con il ritorno in Francia dell’ex Juventus.

Calciomercato Juventus, Pogba verso il Psg

Il Psg è pronto ad offrire 50 milioni di Euro per Pogba, una cifra che farebbe tentennare lo United. Gli inglesi vorrebbero ricavarne 60 dalla sua cessione, ma sono consapevoli che il contratto in scadenza nel 2022 non permette di tirare troppo la corda. Un colpo da Champions League, con il francese che accetterebbe volentieri la destinazione, mettendo la parola fine sul suo romantico ritorno alla Juventus.