Moise Kean non verrà riscattato dal Psg e Mino Raiola sta provando a proporlo a due top club, beffando la Juventus

E’ ancora in bilico il futuro di Moise Kean. Il centravanti classe 2000 non verrà riscattato dal Paris Saint-Germain nonostante una buonissima stagione chiusa con 17 gol tra campionato e coppe. L’arrivo di Mauricio Pochettino ha cambiato il destino dell’ex Juventus che ha comunicato a trovare meno spazio tra gli 11 titolari. Il Psg ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto e quindi Kean tornerà all’Everton dove, però, non troverà più il suo ex allenatore e connazionale Carlo Ancelotti, passato al Real Madrid ad inizio estate. il giovane attaccante non ha intenzione di continuare a giocare per le ‘Toffees’ e sta provando a spingere il club a cederlo. Il suo agente, Mino Raiola, si sta già muovendo per trovare nuovi club interessati.

Calciomercato Juventus, Raiola propone Kean a Barça e Real

La Juventus vorrebbe riprendere Kean per avere un’alternativa di livello in attacco. Proprio sotto la gestione Allegri, il giovane attaccante era riuscito a mettersi in mostra e proprio la spinta del tecnico toscano potrebbe convincerlo a ritornare a Torino. Mino Raiola, però, ha altri piani. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘donbalon.com’, avrebbe contattato sia il Barcellona che il Real Madrid per proporre il suo assistito.

Florentino Perez al momento non è disposto a fare nessun tipo di sforzo per arrivare a Kean, avendo programmato un mercato direzionato su altri obiettivi. Il Barcellona, invece, potrebbe pensare concretamente alla possibilità visto anche il rapporto stretto tra Joan Laporta e Raiola. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi, soprattutto se verrà ceduto Antoine Griezmann, che piace molto al Chelsea. La valutazione di Kean si aggira intorno ai 40 milioni di euro e attualmente non è arrivata nessuna offerta concreta, ma Raiola potrebbe mandare fuori gioco la Juventus.