Florentino Perez, stregato dalle prestazioni di Chiesa con l’Italia, propone alla Juventus uno scambio clamoroso di calciomercato.

Federico Chiesa, dopo una stagione in cui si è reso protagonista di grandi prestazioni con la maglia della Juventus, sta disputando un Euro2020 da sogno. Decisivo contro l’Austria e la Spagna, nei momenti di massima sofferenza degli ‘Azzurri’. E sarebbero proprio la personalità e la capacità del giocatore di incidere quando conta, ad aver stregato il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Chiesa in passato era stato già accostato ai ‘Blancos’, ma l’opportunità di calciomercato non si era concretizzata e l’esterno si è vestito di bianconero la scorsa estate.

Il Real pronto allo scambio con Casemiro o Asensio | No della Juventus

Il ritorno di fiamma delle ‘Merengues’ è dovuto al fatto che il 23enne ha, nel frattempo, dimostrato grande solidità mentale, gestendo benissimo la pressione del salto in una grande squadra. Perez, pur di intavolare una trattativa con la Juve, sarebbe disposto a mettere sul piatto un mostro sacro della rosa madrilena come Casemiro. Per convincere i dirigenti bianconeri potrebbe sacrificare anche il canterano Asensio in aggiunta. Un pacchetto notevole per arrivare al giocatore azzurro.

Da Torino però non sono disposti ad ascoltare nessuna offerta per Chiesa, che resta incedibile. Nei piani societari sarà uno dei giocatori chiave del nuovo corso, che inizia con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

M.V.