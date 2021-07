La Roma deve prendere un terzino sinistro sul calciomercato per sostituire Spinazzola e guarda in Germania. L’obiettivo, però, piace anche alla Juve.

I giallorossi, dopo l’infortunio al tendine d’Achille riportato da Spinazzola duarnte il match Italia Belgio, hanno bisogno di un terzino sinistro in grado di prendere da subito in mano la titolarità sulla fascia. Obiettivo di calciomercato della Roma sarebbe un esterno algerino che milita in Bundesliga. Il giocatore piace a Josè Mourinho che lo ritiene una pedina ideale del suo 4-2-3-1. Allo stesso tempo, però, il calciatore sarebbe finito nel mirino della Juventus, pronta a ripartire dalla certezza del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il tecnico livornese ha già allenato molti dei giocatori in rosa e conosce bene quali siano le esigenze da soddisfare sul calciomercato per migliorare la squadra. Tra i fedelissimi di Max c’è Alex Sandro, reduce da due stagioni non brillantissime ma pronto a rilanciarsi con il mister che lo ha voluto a Torino. La titolarità della fascia sinistra, dunque, dovrebbe essere ancora del brasiiano. Serve però un vice affidabile e a Torino pensano che l’algerino sia il profilo ideale e preparano lo sgambetto a Mou.

La Roma rischia di perdere Bensebaini sul calciomercato | Il terzino piace alla Juventus

Ramy Bensebaini ha mostrato le sue doti giocando nelle ultime due stagioni con la maglia del Borussia Monchengladbach. Il 26enne esterno, acquistato dal club tedesco nell’estate del 2019 dopo le buone annate al Rennes, ha un contratto in scadenza nel 2023. Non ci sarebbero quindi sconti sul prezzo per la Roma e per la ‘Vecchia Signora’ che, per assicurarsi le sue prestazioni, dovrebbe sborsare una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Bensebaini è un terzino di spinta che in carriera ha dimostrato una certa propensione all'assist e al gol, siglando 9 reti in 44 presenze con il M'Gladbach e mettendone a referto tre in Ligue 1.

