Kasper Schmeichel, colonna della Danimarca, nella conferenza stampa pre partita della sfida con l’Inghilterra ha parlato del palmares dei Tre Leoni: le sue parole

L’Italia è in finale di Euro 2020! Dopo la battaglia contro la Spagna, conclusasi alla lotteria thrilling dei calci di rigore, gli azzurri di Roberto Mancini hanno staccato il pass per l’ultimo atto di questo bellissimo torneo che si terrà domenica sera a Wembley. Dall’altra parte del tabellone invece, sono due le compagini che, stasera, si contenderanno la vittoria e la possibilità di affrontare gli azzurri nell’ultimo atto di Euro 2020. Stiamo parlando dell’Inghilterra di Gareth Southgate e della Danimarca, Cenerentola del torneo che sta giocando sulle ali dell’entusiasmo dopo la tragedia, fortunatamente solo sfiorata, legata a Christian Eriksen.

Sarà quindi stasera sfida vera fra Inghilterra e Danimarca con molti giocatori della selezione guidata da Hjulmand che militano proprio in Premier League. Uno di questi è Kasper Schmeichel, figlio di Peter campione d’Europa proprio nel 1992, che ieri nella conferenza pre partita ha provocato il popolo britannico in maniera non troppo sottile.

Danimarca, Schmeichel punge: “Non l’avete mai vinta”

Il palmares dell’Inghilterra, ad oggi, recita una vittoria nella Coppa del Mondo del 1966 e zero europei. Al contrario, la Danimarca può vantare soltanto il titolo continentale del 1992. Nella nazione dei Tre Leoni, il tormentone, come quasi in ogni competizione, è sempre quello: “Football it’s coming home“; “Il calcio sta tornando a casa”. Ma Schmeichel non è sembrato dello stesso avviso.

Il portierone del Leicester City ha infatti commentato così in merito: “Il calcio torna a casa? Hanno vinto soltanto il mondiale del 1966, ma nessun europeo, è stato mai a casa?“